"А без фильтров?": 36-летнюю Глюкозу не узнали на новом видео

Глюкоза. Фото: instagram.com/glukozamusic

Российскую певицу Наталью Чистякову-Ионову, известную как Глюкоза, не узнали фанаты на новом видео. Одни решили, что она использует фильтры, другие отметили, что артистка "зря сделала губы", передает NUR.KZ.

"Есть еще вопросы?" - спросила Глюкоза своих фанатов, опубликовав короткий ролик в Instagram.

36-летняя певица собрала восторженные эпитеты фолловеров.

"Нет, Наташа, вопросов нет, вы очень хорошо выглядите", "Наташа, вы само очарование, божественная красавица", "Красотка", - отреагировали верные фанаты.

Однако некоторые заявили, что Глюкоза изменилась.

"Все на одно лицо", "Перебор", "Пугачева, ты ли это?", "На Пугачеву похожа", "Губы меняют лицо до неузнаваемости", "Зря губы сделала", "А чего так стремно? Подумала, какая-то возрастная женщина", "А без фильтров?", "Под Пугачеву косишь?", "Что с ней? На себя непохожа", "Кто это? Одна фамилия осталась, и то не фамилия", - оставили свои комментарии пользователи Сети.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1988650-na-sebya-ne-pohozha-36-letnyuyu-glyukozu-ne-uznali-na-novom-video/