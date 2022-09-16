"Олицетворение осени": Альмира Турсын заворожила Казнет романтическим образом

Альмира Турсын. фото: instagram.com/almiratursyn

Казахстанская актриса Альмира Турсын, воплотившая на экране образ сакской царицы Томирис, рассказала, почему не слишком активна в соцсети. Подписчики отреагировали не только на ее публикацию, но и на прекрасные снимки, передает NUR.KZ.

"Любимый сентябрь! Наслаждаюсь каждым мгновением, поэтому выпадаю из ленты и сторис.

Если коротко о последних новостях: рутина из тренировок, консультаций, домашних дел, а с началом учебного года школа и кружки Заира плавно вписались в мой график", - рассказала она.

Отметим, что Альмира Турсын стала участницей международного конкурса красоты Mrs. Globe Kazakhstan. Это конкурс, в котором принимают участие красавицы от 25 до 45 лет.

"Подготовка к международному конкурсу Mrs. Globe идет полным ходом! Скоро стартует голосование, а 8 октября финал!" - написала она.

Актриса также рассказала, что с наступлением осени, как и все алматинцы, ждет День города Алматы.

"Успеваю наслаждаться осенью и празднованием дня города! Кстати, знаете ли вы, что День города Алматы не имеет конкретной даты?

Алматы празднует свой День города каждое третье воскресенье первого осеннего месяца.

А вообще, у меня складывается впечатление, что мы празднуем не один день, а весь месяц! Поэтому и вы успейте насладиться осенью в городе и в горах!" - посоветовала она.

Подписчики не могли не оценить фотографии Альмиры, которые она в ленте.

"Вы сама как осень. Золотая", "Боже, какая ты красивая", "Львица", "Фотографу респект, ты прекрасна", "Словно олицетворение осени", - отреагировали ее фолловеры и звездные коллеги.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1988206-olitsetvorenie-oseni-almira-tursyn-zavorozhila-kaznet-romanticheskim-obrazom/