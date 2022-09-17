Синди Кроуфорд вышла в свет с дочерью

Синди Кроуфорд и Кайя Гербер. Фото: Donato Sardella / Getty Images

56-летняя супер модель Синди Кроуфорд появилась на публике вместе со своей дочерью, 21-летней Кайей Гербер. Подписчики оценили внешнее сходство мамы и дочки.

Синди и Кайя посетили презентацию мемуаров главного редактора британского Vogue Эдварда Эннинфула под названием "A Visible Man" ("Видимый человек"), которая прошла 13 сентября в Sunset Tower Hotel в Лос-Анджелесе.

Модель опубликовала фото с мероприятия в своем Instagram-аккаунте.

Кроуфорд в этот вечер была одета в коричневую блузу без рукавов и кожаную юбку с драпировкой. Гербер, в свою очередь, выбрала черное мини-платье на бретелях.

Подписчики отметили, что Синди и Кайя очень похожи внешне.

"Девчонки, вы выглядите удивительно", "Самые красивые леди", "Просто две красотки", "Вы олицетворение красоты", – писали они.

Некоторые также поздравили дочь Кроуфорд с прошедшим не так давно днем рождения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1988188-sindi-krouford-vyshla-v-svet-s-docheryu/