Экс-супруга Моргенштерна показала татуировку в пикантном месте (фото)

Дилара Зинатуллина. Фото: instagram.com/influesii

Дилара Зинатуллина, экс-супруга Моргенштерна, по просьбе подписчиков показала свою татуировку в виде сердца в области груди, передает NUR.KZ.

На своей странице в Instagram блогерша решила ответить на вопросы подписчиков.

Один из них спросил, есть ли у Дилары татуировка, и попросил показать ее.

В ответ Дилара сняла на видео, как приподнимает худи, а на ее коже около груди виднеется небольшое изображение сердца.

Другой подписчик спросил у блогерши, зачем ее бывший муж Алишер Моргенштерн поставил на аватарку ее фотографию.

Страница Моргенштерна. Скрин: instagram.com/morgen_shtern

"Не знаю, но мне нравится", - призналась в ответ Зинатуллина.

Дилара Зинатуллина. Фото: instagram.com/influesii

Напомним, о разводе Дилары Зинатуллиной и Алишера Моргенштерна стало известно в апреле этого года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1988093-eks-supruga-morgenshterna-pokazala-tatuirovku-v-pikantnom-meste-foto/