Экс-супруга Моргенштерна показала татуировку в пикантном месте (фото)
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Дилара Зинатуллина, экс-супруга Моргенштерна, по просьбе подписчиков показала свою татуировку в виде сердца в области груди, передает NUR.KZ.
На своей странице в Instagram блогерша решила ответить на вопросы подписчиков.
Один из них спросил, есть ли у Дилары татуировка, и попросил показать ее.
В ответ Дилара сняла на видео, как приподнимает худи, а на ее коже около груди виднеется небольшое изображение сердца.
Другой подписчик спросил у блогерши, зачем ее бывший муж Алишер Моргенштерн поставил на аватарку ее фотографию.
"Не знаю, но мне нравится", - призналась в ответ Зинатуллина.
Напомним, о разводе Дилары Зинатуллиной и Алишера Моргенштерна стало известно в апреле этого года.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1988093-eks-supruga-morgenshterna-pokazala-tatuirovku-v-pikantnom-meste-foto/