"Фигура идеальная": Жулдыз Абдукаримова примерила эффектное платье с разрезом

Жулдыз Абдукаримова. Фото: instagram.com/zhuldyzabdukarimovaofficial

Отечественная актриса Жулдыз Абдукаримова продемонстрировала отличную фигуру в эффектном платье с разрезом. Фанаты рассыпались в комплиментах, а критики посчитали платье слишком открытым, передает NUR.KZ.

"Красоты много не бывает. Вам нравится мой образ?" - спросила Жулдыз своих подписчиков в Instagram, разместив видео.

Изысканное вечернее платье с высоким боковым разрезом подчеркнуло фигуру актрисы. Фанаты восхитились и отметили, что Жулдыз отлично выглядит.

"Прекрасно", "Красавица", "Божественно", "Мощь", "Фигура как у девочки", "Мм, какая женщина, есть такие в Алматы?", "Шикарная женщина", "Никто и не скажет, что это мать четверых детей, фигура идеальная, молодец", "Мечта любого мужчины, я думаю", "Нереальная красотка", "Куколка", - написали фолловеры.

Но и критики не остались в стороне.

"Слишком коротко и открыто", "Красивая, слов нет, но к чему это?", "Мне не понравилось", "Ремень бы серебристого цвета", - отметили комментаторы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1987539-figura-idealnaya-zhuldyz-abdukarimova-primerila-effektnoe-plate-s-razrezom/