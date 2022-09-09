"Танцоры диско": Куандык Шакиржанов и Абунасыр Сериков развеселили Казнет (видео)

Куандык Шакиржанов и Абунасыр Сериков. Кадр из видео: instagram.com/kuandykshakirzhanov

Казахстанские актеры Куандык Шакиржанов и Абунасыр Сериков зарядили позитивом Казнет, исполнив зажигательный танец. Фанаты остались без ума от их чувства юмора, передает NUR.KZ.

Куандык Шакиржанов, известный по ролям в комедиях "Квартиранты", "Күшік кұда", "Келин особого назначения", поделился в Instagram новым видео. На кадрах он и его коллега Абунасыр Сериков, сыгравший в фильмах "Аташка на хайпе", "Брат или брак", "Келинка тоже человек", весело танцуют в перерыве между съемками.

"Иногда мы так набираемся сил, когда устаем на съемочной площадке", - отметил Куандык Шакиржанов.

Пользователи Казнета высоко оценили шуточное видео.

"Ой, убили вообще", "Танцоры диско", "Такие классные агашки", "Круче молодых", "Классно танцуете", "Будьте всегда здоровы", "Ну то за пластика!", "Суперактеры", - оставили свои отзывы подписчики.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1987070-tantsory-disko-kuandyk-shakirzhanov-i-abunasyr-serikov-razveselili-kaznet-video/