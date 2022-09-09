"Другого платья нет?": надевшая ультракороткий наряд Say Mo разозлила подписчиков (видео)

Say Mo. Фото: instagram.com/say_mo__

Казахстанская певица Say Mo объявила о скором выходе нового трека, опубликовав видео, на котором она танцует в ярком платье. За свой сексуальный наряд артистка в очередной раз подверглась критике со стороны подписчиков, передает NUR.KZ.

Видео в коротком платье с высоким разрезом на бедре и с открытой зоной декольте Молдир выложила на своей странице в Instagram. На кадрах девушка пританцовывает перед зеркалом, демонстрируя наряд с разных сторон и татуировку на бедре.

"Buenas noches. Скоро новый трек!" - обрадовала она поклонников.

Подписчики принялись хвалить ее внешность и образ.

"Красотка", "Как всегда, прекрасная", "Сексуальное платье", "Великолепна", - прокомментировали они.

Однако некоторые сочли наряд чрезмерно откровенным.

"Другого платья нет?" - написал один из пользователей соцсети.

Say Mo молчать не стала.

"Другой аватарки нет?" - переадресовала она претензию.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1986945-drugogo-platya-net-nadevshaya-ultrakorotkoe-plate-say-mo-razozlila-podpischikov-video/