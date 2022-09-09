"Другого платья нет?": надевшая ультракороткий наряд Say Mo разозлила подписчиков (видео)
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Казахстанская певица Say Mo объявила о скором выходе нового трека, опубликовав видео, на котором она танцует в ярком платье. За свой сексуальный наряд артистка в очередной раз подверглась критике со стороны подписчиков, передает NUR.KZ.
Видео в коротком платье с высоким разрезом на бедре и с открытой зоной декольте Молдир выложила на своей странице в Instagram. На кадрах девушка пританцовывает перед зеркалом, демонстрируя наряд с разных сторон и татуировку на бедре.
"Buenas noches. Скоро новый трек!" - обрадовала она поклонников.
Подписчики принялись хвалить ее внешность и образ.
"Красотка", "Как всегда, прекрасная", "Сексуальное платье", "Великолепна", - прокомментировали они.
Однако некоторые сочли наряд чрезмерно откровенным.
"Другого платья нет?" - написал один из пользователей соцсети.
Say Mo молчать не стала.
"Другой аватарки нет?" - переадресовала она претензию.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1986945-drugogo-platya-net-nadevshaya-ultrakorotkoe-plate-say-mo-razozlila-podpischikov-video/