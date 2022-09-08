"Девушка моей мечты": Асель Сагатова в платье с глубоким декольте обворожила фанатов (фото)

Асель Сагатова. Фото: instagram.com/asselsagatova

Казахстанская актриса Асель Сагатова выложила фото, на котором она позирует в платье с глубоким вырезом на груди. Снимок очаровал ее поклонников, передает NUR.KZ.

"Вроде как осень на дворе, а жаришка изнурительная, да же?" - написала Асель, выложив новое фото на своей странице в Instagram.

Кадр не оставил равнодушными ее подписчиков, которые поспешили оставить под ним свои комплименты.

"Вы как всегда прекрасны, Асель! Никакая погода не испортит вашу красоту!", "Обожаю ее", "Красивая", "Ты супер, Асель, красота из красот", "Вы такая красивая", "Улыбка голливудская", "С такой красотой никакая жара не страшна!", "Мммм, прелесть, девушка моей мечты", "Эй, красотка, давай поужинаем вместе", "Наша принцесса", "Sexy woman", - прокомментировали пользователи соцсети.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1986730-devushka-moey-mechty-asel-sagatova-v-plate-s-glubokim-dekolte-obvorozhila-fanatov-foto/