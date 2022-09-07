"Будьте более скромной": Жанию Джуринскую раскритиковали из-за платья с разрезом на бедре (фото)
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Жания Джуринская опубликовала фотографии с мужем, на которых она позирует в длинном платье с разрезом на бедре, и подверглась из-за этого критике от подписчицы, передает NUR.KZ.
Фотографиями с одного из мероприятий Жания поделилась в своем Instagram, спросив поклонников, на какой из них, по их мнению, она получилась лучше всего.
"Какая ты шикарнейшая", "Просто офигенно красивые", "Наши Брэд Питт и Анджелина Джоли", "Образ классный. Шикарно выглядите. Молодец", "Жания, вы просто красотка", - выразили свое восхищение снимками фанаты актрисы.
Однако одна из них выразила недовольство нарядом Жании.
"Всем обязательно показывать свои ноги, зачем? Вы и так красивые, умные женщины, но будьте более скромной!" - посоветовала пользовательница соцсети.
Молчать молодая мать не стала.
"Благодарна за комментарий. Главное, у вас ноги закрыты и у вас все хорошо", - ответила Джуринская.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1986643-budte-bolee-skromnee-zhaniyu-dzhurinskuyu-raskritikovali-iz-za-platya-s-razrezom-na-bedre-foto/