"Будьте более скромной": Жанию Джуринскую раскритиковали из-за платья с разрезом на бедре (фото)

Данияр Хизметов и Жания Джуринская. Фото: instagram.com/djurinskaya

Жания Джуринская опубликовала фотографии с мужем, на которых она позирует в длинном платье с разрезом на бедре, и подверглась из-за этого критике от подписчицы, передает NUR.KZ.

Фотографиями с одного из мероприятий Жания поделилась в своем Instagram, спросив поклонников, на какой из них, по их мнению, она получилась лучше всего.

"Какая ты шикарнейшая", "Просто офигенно красивые", "Наши Брэд Питт и Анджелина Джоли", "Образ классный. Шикарно выглядите. Молодец", "Жания, вы просто красотка", - выразили свое восхищение снимками фанаты актрисы.

Однако одна из них выразила недовольство нарядом Жании.

"Всем обязательно показывать свои ноги, зачем? Вы и так красивые, умные женщины, но будьте более скромной!" - посоветовала пользовательница соцсети.

Молчать молодая мать не стала.

"Благодарна за комментарий. Главное, у вас ноги закрыты и у вас все хорошо", - ответила Джуринская.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1986643-budte-bolee-skromnee-zhaniyu-dzhurinskuyu-raskritikovali-iz-za-platya-s-razrezom-na-bedre-foto/