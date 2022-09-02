"Фантастика": 36-летняя Бьянка поразила фанатов новым образом

Бьянка. Фото: instagram.com/biankarnb

Певица, продюсер и актриса Татьяна Липницкая, известная как Бьянка, представила фрагмент новой песни. Фанаты восхитились композицией и образом артистки, которую назвали "куколкой", передает NUR.KZ.

Бьянка отметила, что новый трек для нее много значит.

"Мои дорогие, любимые поклонники. Я очень ждала этого дня, выхода этого сниппета на трек "Девочка твоя".

Надеюсь, вам очень понравятся мои образы и самое главное - понравится эта песня, потому что она для меня очень много значит.

Желаю всем, кто еще не нашел свою вторую половину, найти ее. Релиз 9 сентября", - написала Бьянка в Instagram.

"О, Боже мой, супер! Бьяночка, как нам может что-то не понравиться! Образы всегда на 10 с плюсом", "Тронуло, великолепный образ. Жду релиза", "Цвет платья просто нереальный", "Огонь", "Королева русского ар-н-би", "Куколка", "Крутой трек", "Фантастика", - отреагировали фанаты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1985936-fantastika-36-letnyaya-byanka-porazila-fanatov-novym-obrazom/