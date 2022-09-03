"Как у курицы": ногти на ногах дочери Кейт Мосс высмеяли в Сети

Кейт и Лила Грэйс Мосс. Фото: Stephane Cardinale - Corbis/Getty Images

Дочь британской супермодели и актрисы Кейт Мосс Лила снялась для журнала Perfect Magazine. Пользователи Сети высмеяли модель из-за педикюра, который она продемонстрировала на снимках.

19-летняя Лила Грэйс Мосс поделилась фото со съемок в своем официальном Instagram.

На первом снимке для известного журнала модель держит во рту несколько вишенок, которые проткнуты иглами. Однако большее внимание пользователей Сети привлек второй снимок в "карусели".

Лила Грэйс Мосс. Фото: instagram.com/lilamoss/

На размещенном изображении девушка предстала в серебристых босоножках на каблуках и с тонкими ремнями. При этом у нее на ногах были видны длинные заостренные ногти, накрашенные красным лаком.

Подписчики не оценили внешний вид модели.

"Это жутко, мне не стоило на них смотреть", "Куриные когти", "Какая гадость ", "Ноги как у курицы", - писали они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1985749-kak-u-kuritsy-nogti-na-nogah-docheri-keyt-moss-vysmeyali-v-seti/