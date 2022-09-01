39-летняя актриса из Актау, выложившая фото без белья, обворожила фанатов

Наталья Рудова. Фото: instagram.com/rudovanata

Актриса Наталья Рудова опубликовала свое фото, на котором она позирует у зеркала в белом кроп-топе и коротких шортах. Снимок вызвал бурную реакцию среди ее подписчиков, передает NUR.KZ.

"Выглядеть нужно так, как тебе комфортно", - заявила 39-летняя Наталья Рудова на странице в Instagram, сопроводив свою фразу снимком, демонстрирующим ее женственную фигуру.

По фото можно заметить, что белья под топом у актрисы нет.

"Какая ты красивая и сексуальная", "Моя любимая актриса, красотка! Привет из Казахстана", "Чтоб я так же выглядела через 20 лет", "Некомфортно. Хочу такой же плоский животик", "Очаровательная девушка", "Совершенство, соблазнительная фигура", "Моя любовь! Моя королева! Моя будущая жена", - заявили в комментариях к кадру очарованные подписчики Натальи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1985743-39-letnyaya-aktrisa-iz-aktau-vylozhivshaya-foto-bez-belya-obvorozhila-fanatov/