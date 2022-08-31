"Столько харизмы": Сабира Жараскызы устроила необычную фотосессию с дочерью
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Казахстанский блогер Сабира Жараскызы устроила колоритную фотосессию с дочерью. Мать и дочь запечатлелись в черных пиджаках с украшениями в национальном стиле, передает NUR.KZ.
"Моя дочь", - лаконично подписала Сабира новые фотографии, которые опубликовала на своей страничке в Instagram.
Сабира и ее дочь для фотосессии выбрали стиль casual, изюминкой их образов стали украшения, выполненные в национальном стиле.
Фанаты бурно отреагировали на фото.
"Красиво быть счастливой, самодостаточной девушкой, которая сама делает себе деньги, настроение и атмосферу", "Дария - фотомодель", "Копия мамы", "Какая красота, столько харизмы, малышка - просто чудо", "Ваша копия! Столько гордости у ребенка за маму. Такая простая, талантливая и красивая Сабира", "Огонь", "Как сестры", - написали пользователи Казнета.
Отметим, что в настоящее время Сабира Жараскызы принимает участие в съемках второй части фильма "Джохан", продюсером которой является актер и шоумен Жахан Утаргалиев.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1985452-stolko-harizmy-sabira-zharaskyzy-ustroila-neobychnuyu-fotosessiyu-s-docheryu/