В пижаме и с полотенцем: Серябкина показала себя в домашней одежде

Ольга Серябкина. Фото: instagram.com/seryabkina

Известная российская певица Ольга Серябкина порадовала подписчиков откровенными снимками. Артистка снялась в домашней обстановке и обсудила с подписчиками свой новый хит.

Новые фото Ольга опубликовала в Instagram. На кадрах экс-солистка группы "Серебро" предстала в домашней одежде. Серябкина позирует в пижаме, которая распахнулась, продемонстрировав пользователям фигуру певицы.

На голове Ольги - полотенце.

Под фото Серябкина поделилась с подписчиками своей радостью - трек "Бывшие", по ее словам, стал настоящим хитом. Певица отметила, что впервые в своей карьере смогла создать трек, который пришелся по вкусам многим. Певица сообщила, что просмотры перевалили отметку в 20 млн.

Подписчики поздравили Серябкину с успехом.

"Рада за тебя, красотка", "Люблю", "Обнимаю Оленьку", "Ты большая молодец", - писали они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1984841-v-pizhame-i-s-polotentsem-seryabkina-pokazala-sebya-v-domashney-odezhde/