"Она сводит с ума": Жанар Дугалову в новом образе сравнили с Анджелиной Джоли

Жанар Дугалова. Фото: instagram.com/zhanar_dugalova

Казахстанская певица Жанар Дугалова примерила новый образ и удивила своих подписчиков. Они отметили, что очень ждут от артистки новых песен и клипов, передает NUR.KZ.

Жанар намекнула своим подписчикам в Instagram, что приняла участие в съемках, отметив аккаунты режиссера и оператора-постановщика.

Новый образ экс-солистки "КешYOU" поклонники восприняли с восторгом, отметив, что всегда ждут от своей любимицы творческих новинок.

Некоторые решили, что Дугалова в новом образе похожа на голливудскую кинодиву Анджелину Джоли. В любом случае фанаты были рады увидеть свежее фото своей любимицы, которая не слишком активна в социальной сети.

"Уау, супер", "Наконец-то", "Вы необычная", "Анджелина Джоли", "Боже, а я ведь ждала", "Она сводит с ума", "Чем-то похожа на Джоли в фильме "Солт", "Новый имидж", - отметили комментаторы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1984410-ona-svodit-s-uma-zhanar-dugalovu-v-novom-obraze-sravnili-s-andzhelinoy-dzholi/