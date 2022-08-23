"Сияешь ярче золота": оперная дива Анна Нетребко восхитила Сеть пляжными фото

Анна Нетребко. Фото: instagram.com/anna_netrebko_yusi_tiago

Российская и австрийская оперная певица Анна Нетребко восхитила своих фанатов пляжным фото. Поклонники из разных стран мира отметили, что 50-летняя оперная дива выглядит потрясающе, передает NUR.KZ.

Новые фотографии Анна опубликовала в Instagram.

"Хочешь быть "золотой девушкой", то будь ею и никого не спрашивай", - прокомментировала она свои снимки.

Пляжный лук оперной дивы не мог оставить равнодушными ее подписчиков. Купальник с золотыми пайетками, палантин в тон, затейливые очки и объемные серьги, а также обаяние и харизма обладательницы наряда сделали свое дело - образ получился незабываемым.

Фотографии произвели впечатление на пользователей Сети. Среди тех, кто оставил свои восхищенные отзывы, были не только фанаты, но и коллеги по сцене.

"Богиня", "Ты сияешь ярче золота, моя подруга", "Мне понравились ваши очки", "Анна, вы так прекрасно выглядите", "Космос", "Господи, что ни look, то Vogue!", "Ослепительно красива", "Шоколадная красавица", "Золотая, роскошная рыбка", - отметили они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1984371-siyaesh-yarche-zolota-opernaya-diva-anna-netrebko-voshitila-set-plyazhnymi-foto/