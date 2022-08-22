"Невозможно не влюбиться": 33-летняя Брухунова очаровала Сеть снимком в купальнике

Татьяна Брухунова. Фото: instagram.com/bruhunova

Супруга известного юмориста Евгения Петросяна опубликовала фото в купальнике, сообщив, что их семейный отдых в Турции подошел к концу. Фанаты заверили, что солнце и море благотворно повлияли на Татьяну Брухунову, и осыпали ее комплиментами, передает NUR.KZ.

Молодая мама отметила, что полна сил после отпуска.

"Три недели отпуска прошли стремглав. Быстро. Очень быстро. Сегодня я полна сил и с легкой душой возвращаюсь домой, чтобы ворваться в рабочие будни.

Нет благодарнее чувства, чем желание свернуть горы. Финальная неделя августа будет жаркой! Планов громадье. Все успею", - написала Татьяна в Instagram (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены - прим. ред.)

Подписчики прокомментировали фото, отметив, что Татьяне "отпуск к лицу".

"У вас очень красивая фигура. Вы очень женственная и обаятельная. В вас невозможно не влюбиться", "Отдых сделал свое дело", "Красота в красоте", "Афина", "Отпуск вам к лицу", "Потрясная", "Прелестница", "Статуэтка! Ох, завидую", - отреагировали фанаты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1984267-nevozmozhno-ne-vlyubitsya-33-letnyaya-bruhunova-ocharovala-set-snimkom-v-kupalnike/