"Часики тикают и мы не молодеем": Айсауле Бакытбек ответила на вопрос о пластике

Айсауле Бакытбек. Фото: instagram.com/aissaulebakytbek

Блогер Айсауле Бакытбек ответила на вопрос, как относится к пластике. Подписчики сделали ей комплимент, отметив, что "материнство ей к лицу" и она выглядит очень красивой, передает NUR.KZ.

У Айсауле спросили, какие инъекционные процедуры она делала на лицо.

"Не делала пока ничего, но часики, как говорится, тикают, и мы не молодеем. Закончу ГВ и хочу шею сделать, у меня кольца Венеры генетически", - ответила молодая мама.

Сторис Айсауле Бакытбек. Фото: instagram.com/aissaulebakytbek

Подписчики отметили, что Айсауле преобразилась, как стала мамой.

"Спасибо большое. Комплименты очень важны девушкам, что недавно стали мамами. И да, мне кажется, что материнство действительно раскрывает женщину с наилучшей стороны.

Любовь творит чудеса, а дети приносят в нашу жизнь столько любви, что не заметить такие изменения невозможно", - призналась она.

Сторис Айсауле Бакытбек. Фото: instagram.com/aissaulebakytbek

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1984238-chasiki-tikayut-i-my-ne-molodeem-aysaule-bakytbek-otvetila-na-vopros-o-plastike/