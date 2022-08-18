"Черная любовь": Наzима поделилась романтическими снимками у моря

Наzима. Фото: instagram.com/13nazima

Отечественная певица Наzима поделилась кадрами романтической фотосессии у моря. Фанаты выразили надежду на то, что артистка готовит им музыкальную новинку, передает NUR.KZ.

Новые фотографии Наzима разместила в Instagram и сопроводила их строками о любви. Реакция фанатов была довольно бурной. Они назвали исполнительницу нежной и женственной.

Черное бикини без бретелей, пенистые морские волны на фоне и прозрачная шифоновая ткань, добавившая кадрам романтичности, обрекли фотосессию на успех - задумка фотографа была оценена подписчиками по достоинству.

"Фотография как состояние души", "Красота-ляпота", "Какая вы красивая", "Черная любовь", "Нас ждет что-то новое?", "Такая нежная", "Только сменила главную фотку, теперь хочу еще какую-нибудь из этих на главную", "Ждала эти фото. Невероятные", "Моя королева", "Само искусство", - оставили свои комментарии фолловеры.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1983768-chernaya-lyubov-nazima-podelilas-romanticheskimi-snimkami-u-morya/