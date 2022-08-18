"Хочу такую же фигуру": Глюкоза в купальнике свела с ума фанатов

Глюкоза. Фото: instagram.com/glukozamusic

36-летняя певица Глюкоза похвасталась стройной фигурой в купальнике и получила массу восторженных эпитетов в свой адрес. Артистка призвала любить себя, передает NUR.KZ.

Исполнительница хита "Невеста" не без гордости продемонстрировала свою фигуру, запечатлевшись у бассейна в розовом купальнике.

"Нет лучше друга себе, чем ты сам. Эта дружба начинается с любви к себе и принятия себя", - написала Глюкоза в Instagram.

Фолловеры отметили, что у артистки идеальное тело. А некоторые признались, что Глюкоза своим примером мотивирует их к преображению.

"Вы абсолютно правы, какая вы классная", "Горячо", "Невероятная красотка", "Идеальная фигура, как у куклы Барби моего детства", "Это как надо потрудиться, чтобы так выглядеть, респект!", "Красавица", "Шикарная фигура", "Вы мой мотиватор. Глядя на вас, теперь хожу каждое утро на пробежку, начиная бег под песню "Пати экзотика", потому что безумно хочу такую же фигуру", - прокомментировали пользователи Сети.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1983719-hochu-takuyu-zhe-figuru-glyukoza-v-kupalnike-svela-s-uma-fanatov/