Ставшая бабушкой Жанар Айжанова восхитила Казнет задорным танцем (видео)

Жанар Айжанова. Фото: instagram.com/zhanar_aizhanova

Отечественная актриса и певица Жанар Айжанова зарядила позитивом Казнет, исполнив зажигательный танец. Фанаты отметили, что недавно ставшая бабушкой артистка может дать фору юным красавицам, передает NUR.KZ.

Свой незабываемый танец Жанар Айжанова исполнила на одном из торжественных мероприятий под хит легендарной группы 80-х Modern Talking.

Видео молодая бабушка опубликовала на своей страничке в Instagram, где на нее подписано два миллиона поклонников.

Кадры не оставили равнодушными фанатов. Они искупали свою любимицу в море комплиментов.

"О, вы так похудели и похорошели", "Как вам идет", "О, ровесница, тебе дашь 18 лет", "Вы так классно танцуете", "Вы крутая", "Вот так надо танцевать", "Вы огонь, я вас просто обожаю", "Лучшая", "Шикарная женщина", - написали пользователи Казнета.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1983605-stavshaya-babushkoy-zhanar-ayzhanova-voshitila-kaznet-zadornym-tantsem-video/