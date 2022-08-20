55-летняя Сальма Хайек показала лицо без макияжа и восхитила фанатов

Сальма Хайек. Фото: instagram.com/salmahayek

55-летняя голливудская актриса Сальма Хайек показала лицо без макияжа на фото в купальнике и восхитила фанатов - они засыпали звезду многочисленными комплементами.

Сальма выложила новую фотографию в своем Instagram.

"Счастливого воскресенья", - подписала актриса снимок.

На фото Хайек запечатлена в купальнике розового цвета. Образ женщины дополнили черно-белая накидка и соломенная шляпа. При этом на опубликованной фотографии видно, что на лице актрисы отсутствует макияж, а ее волосы распущены.

За пару дней фото набрало около 300 тыс. лайков и десятки тысяч восхищенных комментариев.

"Очень красивая женщина", "Твое лицо не нуждается в макияже. Оно очень красивое", "Естественная красота", "Как всегда невероятная", - писали подписчики Сальмы Хайек.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1983532-55-letnyaya-salma-hayek-pokazala-litso-bez-makiyazha-i-voshitila-fanatov/