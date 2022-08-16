"Совсем другой стала": Маржан Арапбаеву не узнали фанаты

Маржан Арапбаева. Фото: instagram.com/arapbayevamarzhan

Казахстанская певица Маржан Арапбаева опубликовала новое видео, на котором покрасовалась в вечернем платье с укладкой и макияжем. Некоторые подписчики не узнали любимицу, передает NUR.KZ.

Новый образ знаменитости пришелся по душе преданным фанатам.

"Шикарная", "Неповторимый образ, мне понравился", "Какая прелесть", "Как живая куколка", "Ерке Есмахан", "Вы особенная, Маржан, всегда радуюсь, видя вас на сцене", - отреагировали фолловеры в Instagram.

Но некоторые пользователи Казнета с трудом узнали артистку на кадрах.

"Такая талантливая, голос шикарный. Но что вы, медийные люди, делаете с губами, меры не знаете или зеркала у вас другие?", "Совсем другой стала", "Губы все портят", "Чего не сделают деньги", "Зачем так менять то, что Бог дал", "Не узнать вас", "Как из инкубатора все", - оставили они свои комментарии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1983411-sovsem-drugoy-stala-marzhan-arapbaevu-ne-uznali-fanaty/