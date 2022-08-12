"Это ваша самая смелая фотография": молодая жена Петросяна блеснула фигурой в купальнике

Татьяна Брухунова. Фото: instagram.com/bruhunova

Татьяна Брухунова, супруга комика Евгения Петросяна, выложила свое фото, на котором она позирует на отдыхе в купальнике. Подписчики 33-летней женщины осыпали ее лестными эпитетами, передает NUR.KZ.

Обычно одевающаяся весьма скромно Татьяна на этот раз решила продемонстрировать, как выглядит в купальнике. Новый снимок появился в Instagram Брухуновой.

"Ну, это, по моему, ваша сама смелая фотография", "Красиво! Фигура похожа на Софи Лорен и Бетти Грейбл. И главное, что фигура натуральная, без сушки, диет и операций! Мне нравится, какие вайбы вы посылаете", "При такой огромной любви к сладкому иметь такой плоский животик - это фантастика", "Ну какова красота", "Фигурка - топчик, но ямочки на щечках - это что-то", "Глаза отдыхают, глядя на ваши фото на фоне всех этих перештопанных уфотошопленных инста-дамочек", - отреагировали на кадр Брухуновой подписчики.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1982939-eto-vasha-samaya-smelaya-fotografiya-molodaya-zhena-petrosyana-blesnula-figuroy-v-kupalnike/