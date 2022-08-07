"Как всегда прекрасна": побывавшая в космосе актриса показала фигуру в купальнике

Юлия Пересильд. Фото: instagram.com/juliaperesild

Российская актриса Юлия Пересильд, которая в прошлом году ради съемок в кино пробыла в космосе 12 дней, поделилась кадрами своего отдыха на пляже.

Пересильд опубликовала в своем Instagram фото в купальнике.

"Отпуск. Дети. Море. Неспешные разговоры. Встречи с давними друзьями. Солнце. Песок. Чтобы было, что вспоминать снежной холодной зимой!" - написала актриса под фото.

На снимке Юлия стоит на берегу моря в слитном красном купальнике и смотрит в сторону. Поклонники были приятно удивлены снимком и осыпали актрису комплиментами.

"Какая же вы красивая! Настоящая!", "Приятно смотреть на приятную женщину", "Юлия, вы ослепительная", "Как всегда прекрасна", "Юля - просто сказка", - писали поклонники.

Напомним, что в октябре пошлого года актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и космонавт Антон Шкаплеров отправились в космос на ракете "Союз-2.1а", чтобы снимать фильм. Там съемочная группа пробыла 12 дней.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1981894-kak-vsegda-prekrasna-pobyvavshaya-v-kosmose-aktrisa-pokazala-figuru-v-kupalnike/