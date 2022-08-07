49-летняя Хайди Клум снялась в бикини и показала лицо без макияжа

Хайди Клум. Фото: RB/Bauer-Griffin/GC Images/Getti Images

49-летняя супермодель, актриса Хайди Клум опубликовала фото с отдыха на берегу моря. Звезда подиумов показала лицо без макияжа и продемонстрировала свою роскошную фигуру.

Кадры с пляжа появились в официальном Instagram-аккаунте Клум.

Модель на опубликованном снимке позирует на фоне моря в раздельном розовом купальнике люксового бренда Dolce&Gabanna с леопардовым принтом. Кроме того, на кадре видно, что манекенщица решила отказаться от косметики и распустить волосы.

Стоит отметить, что не так давно Клум решила отключить возможность комментировать публикацию, а также видеть количество лайков от пользователей сети.

Напомним, весной модель снялась в рекламе бренда нижнего белья Ким Кардашьян. Фанаты отмечали, что соскучились по жарким фотосессиям Клум.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1981520-49-letnyaya-haydi-klum-snyalas-v-bikini-i-pokazala-litso-bez-makiyazha/