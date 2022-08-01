"Сильно дружили целыми этажами": Лидо показала, как выглядела в детстве (фото)

Лидо в детстве. Фото: instagram.com/lido_kz

Казахстанская певица Лидия Досалина показала свою детскую фотографию, присланную бывшим соседом, и рассказала, каким было ее детство в Семипалатинске, передает NUR.KZ.

В Instagram Лидо опубликовала фото, сделанное много лет назад.

"Ой, а кто это у нас? Вчера в direct прислал парнишка, который был моим соседом в Семипалатинске. У них в семье было пятеро детей, и я постоянно ходила к ним в гости. Этой фотографии даже у меня нет.

Мы очень сильно дружили целыми этажами. Три семьи на первом этаже и две семьи на четвертом (на нашем этаже). А еще над нами жила замечательная семья. Такая ностальгия нахлынула. Прекрасное у нас было детство!" - написала артистка.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1981187-silno-druzhili-tselymi-etazhami-lido-pokazala-kak-vyglyadela-v-detstve-foto/