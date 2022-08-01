"Пожалуйста, хватит": фанаты попросили Бузову перестать демонстрировать свои ягодицы

Ольга Бузова. Фото: instagram.com/buzova86

Ольга Бузова опубликовала несколько фотографий и видео, на которых продемонстрировала свои ягодицы. После этого фанаты потребовали от певицы перестать это делать, передает NUR.KZ.

Горячие кадры российская телеведущая выложила в своем аккаунте Instagram. На одном из снимков Ольга позирует спиной к камере на фоне красно-оранжевого заката.

Пользователи соцсети заявили, что устали лицезреть ее "пятую точку".

"Весь день ваша пятая точка в ленте мелькает", "Пожалуйста, хватит", "А кроме ж*пы есть что показать? Сегодня ее уже видели", "Замуж хочет", "Ладно бы, если эта пятая точка была бы красивой", "Задолбала, отписка", "Ольга, вы кроме вашей ass, будете еще что-нибудь постить? Уже надоедает", - возмутились подписчики Бузовой.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1981108-pozhaluysta-hvatit-fanaty-poprosili-buzovu-perestat-demonstrirovat-svoi-yagoditsy/