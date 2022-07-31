"Ослепительно красива": 49-летняя Кейт Бекинсейл показала лицо без макияжа и восхитила фанатов

Кейт Бекинсейл. Фото: NBC/Contributor/Getty Images

49-летняя актриса Кейт Бекинсейл показала лицо без косметики и восхитила фанатов. Поклонники удивляются, как звезде "Другого мира" удается поддерживать форму.

Фото появилось в официальном Instagram Бекинсейл, за которым следят около 5,5 млн подписчиков.

На размещенном фото 49-летняя знаменитость позирует перед камерой, лежа на кровати в полупрозрачной рубашке белого цвета. Красотка не стала наносить на лицо косметику, а волосы собрала в пучок.

Поклонники восхитились естественной красотой Кейт. За день публикация набрала около 45 тыс. лайков.

"Ослепительно красива! Богиня!", "Как тебе удается так молодо выглядеть?", " Ты ангел", "Естественная красота", "С возрастом ты становишься красивее", - писали они.

Стоит отметить, что актрисе совсем недавно исполнилось 49 лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1980853-oslepitelno-krasiva-49-letnyaya-keyt-bekinseyl-pokazala-litso-bez-makiyazha-i-voshitila-fanatov/