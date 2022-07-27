"Как отрывок из фильма ужасов": Кайрат Нуртас с женой напугали подписчиков "жутким" видео

Кайрат Нуртас и Жулдыз Абдукаримова. Фото: instagram.com/kair_n

Отдыхающие в Турции Кайрат Нуртас и Жулдыз Абдукаримова не теряют зря времени и снимают вайны. Последнее видео рассмешило одних подписчиков и напугало других, передает NUR.KZ.

"Это паранойя", - прокомментировал Кайрат видео, которое опубликовал в Instagram.

На кадрах Кайрат, видя, что его жена уже спит, пытается покопаться в своем телефоне в темноте, как тут же видит рядом проснувшуюся Жулдыз. Это сильно пугает артиста.

Забавный ролик прокомментировали подписчики певца.

"Ну убили прям", "Я так радуюсь, когда вас вместе вижу", "Ой, умираю от смеха", "Кайрат, красава, вот так живите дружно всегда", "Уже десятый раз пересматриваю", "Не разводитесь, будьте счастливы", - написали они.

Ну а некоторых видео, действительно, напугало.

"Как отрывок из фильма ужасов", "Страшно стало", "В конце я тоже испугалась", - гласят комментарии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1980464-kak-otryvok-iz-filma-uzhasov-kayrat-nurtas-s-zhenoy-napugali-podpischikov-zhutkim-video/