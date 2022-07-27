"Нежный цветочек": Аружан Джазильбекова в легком мини-платье обворожила Казнет

Аружан Джазильбекова. Фото: instagram.com/arujazz

Казахстанская актриса Аружан Джазильбекова примерила эффектное мини-платье и покорила сердца фанатов. Подписчики в соцсети не поскупились на комплименты, назвав ее "нежным цветочком", передает NUR.KZ.

Аружан опубликовала новое видео в Instagram.

"Спасались от жары как могли и нечаянно сняли клип. А вообще, что люди делали до кондиционеров? Помню, в детстве мы ложились спать, укрываясь мокрыми простынями", - написала Аружан.

Легкое мини-платье светло-лилового цвета подчеркнуло красоту и нежность Аружан. Она не осталась без комплиментов, ими актрису, словно цветочными лепестками, осыпали верные поклонники.

"Потрясающая! Нежный цветочек!", "Боже, какая ты классная. Любовь", "Прелестная", "Розовое облачко! Сама нежность! Французская казашка!", "Лучшее видео за последнее время", "Неповторимая", "Француженки пусть отдыхают", "Милашка, обаяшка", "Какая грациозная", "Самая красивая девушка в Казахстане", - выразили ей свое восхищение пользователи соцсети.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1980375-nezhnyy-tsvetochek-aruzhan-dzhazilbekova-v-legkom-mini-plate-obvorozhila-kaznet/