"У меня челюсть отвисла": Say Mo в национальных украшениях очаровала Казнет (фото)

Say Mo. Фото: instagram.com/say_mo__

Казахстанская музыкальная исполнительница Say Mo выложила серию необычных для себя фото в казахских национальных украшениях. Снимки очаровали ее поклонников, передает NUR.KZ.

"Твои глаза смотрят на меня, говоря: "О, мой Бог",- заявила Молдир в подписи к фотографиям, опубликованным на ее странице в Instagram. На снимках ее голову и руки украшают серебряные изделия, а сама девушка одета в ярко-красный наряд.

Фанаты певицы оценили новые кадры своей любимицы.

"Тут не только "оу май гад", тут все "у меня челюсть отвисла", "Без комментариев, просто шикардос", "Этот цвет, пожалуй, самое круто смотрится на тебе!", "Красивая девочка", "Вау, потрясающе красиво", "Пойти купить, что ли, казахское серебро?", "Очень красиво", - выразили поклонники свой восторг.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1980158-u-menya-chelyust-otvisla-say-mo-v-natsionalnyh-ukrasheniyah-ocharovala-kaznet-foto/