"Кольчужка мала": Карина Зверева едва уместила пышную грудь в лиф купальника

Карина Зверева. Фото: instagram.com/karinazvereva

45-летняя российская актриса Карина Зверева взбудоражила Рунет пляжными снимками. Пользователи Сети отметили ее пышные формы и восхитились отличной формой актрисы, передает NUR.KZ.

Карина разместила в Instagram снимки с недавнего отдыха у моря.

"С новыми силами, вдохновением, без лишних кг, с облезлым носом и рассеченным лбом, но безумно счастливая и полна любви врываюсь в бурную столичную жизнь", - прокомментировала Карина свои пляжные фото.

Фанаты отреагировали на новые снимки актрисы. Кое-кто решил, что лиф купальника маловат для ее пышного бюста.

"Очень позитивные фоточки! Радуют глаз", "Шикарная женщина", "Карина, ты великолепна", "Маловат купальник", "Вы нереальная. Откуда черпаете столько женской энергии?", "Ты так красива, что рядом меркнут звезды", "Кольчужка мала", "Fake tits норм, а панталоны так себе", "Нефертити. Как в песне, кто создал тебя такую?" - гласят многочисленные отзывы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1979742-kolchuzhka-mala-karina-zvereva-edva-umestila-pyshnuyu-grud-v-lif-kupalnika/