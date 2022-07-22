"Самая горячая бабушка в мире" взбудоражила соцсети сексуальными снимками в бикини

Джина Стюарт. Фото: instagram.com/worldshottestgrandma

51-летняя Джина Стюарт, называющая себя "самой горячей бабушкой в мире", очаровала пользователей соцсети откровенными фото, на которых она демонстрирует свои пышные формы, передает NUR.KZ.

Джина, возраст которой уже перевалил за полвека, имеет четырех детей и внука. Однако ее фотографии говорят совсем о другом. Австралийская модель может дать фору многим более молодым девушкам.

На аккаунт Джины в Instagram подписаны около 340 тысяч человек, которые неустанно выражают восхищение внешним видом женщины. Ее называют "самой горячей бабушкой в мире", и есть за что.

Все снимки Стюарт демонстрируют ее тело в нижнем белье и другой откровенной одежде, а порой и вовсе без нее.

В 2018 году Джина стала финалисткой конкурса красоты, устроенного австралийско-новозеландским журналом Maxim. По итогам конкурса она вошла в топ-100 самых сексуальных моделей Австралии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1979738-samaya-goryachaya-babushka-v-mire-vzbudorazhila-sotsseti-seksualnymi-snimkami-v-bikini/