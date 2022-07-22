"Я думал, ты в хиджабе уже": Камшат Жолдыбаева в закрытом наряде не угодила фанатам

Камшат Жолдыбаева. Фото: instagram.com/kamshat__zholdybayeva

Отечественная певица Камшат Жолдыбаева примерила закрытый наряд. Однако артистка, часто подвергающаяся критике "уятменов" из-за фото в бикини и платьях с глубоким декольте, вновь не угодила подписчикам, передает NUR.KZ.

Артистка, недавно отдохнувшая в Доминикане, разместила новое видео в Instagram.

"С целью поднять ваше настроение. Хорошего дня", - отметила Камшат.

На кадрах певица позирует на камеру, а закадровый голос подсказывает ей, что нужно делать.

"Хорошо. Выставляем попу, втягиваем живот. Уходим красиво. Очень красиво идем, идем, идем", - указывает оператор.

Подписчики тут же догадались, что оператором выступила ее младшая сестра Алтынай и отметили чувство юмора девушек.

Ну а некоторые прокомментировали скромный образ Камшат, которую моралисты часто осуждают за увлечение откровенными, на их взгляд, нарядами.

"С таким оператором весело работать", "Тебе идут такие платья, не носи больше открытые наряды", "Алтушка - комментатор от Бога", "Замуж уже пора, время пришло", "Камшат сглазили? Стала закрытое носить, странно", "Что это? Завернулась вся. Хоть бы одну ногу открыла, чтобы ветерок обдул", "Я думал, ты в хиджабе уже после миллиона комментов", - написали пользователи соцсети.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1979723-ya-dumal-ty-v-hidzhabe-uzhe-kamshat-zholdybaeva-v-zakrytom-naryade-ne-ugodila-fanatam/