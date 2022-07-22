"Брутальный мачо": фанаты не узнали изменившегося Беркута

Беркут и Аиша. Фото: instagram.com/aisha_vee

Казахстанский певец Беркут удивил своих подписчиков в соцсети, показав, как умеет перевоплощаться. Многие фанаты не узнали своего кумира, передает NUR.KZ.

"Насколько я могу меняться. На кого-то похож здесь, сам не пойму на кого", - признался Беркут в Instagram.

Подписчики не сразу узнали загоревшего певца с бородой и усами. Фанаты назвали его "брутальным мачо", а некоторые отметили сходство с турецкими и индийскими актерами.

"На цыганского барона похож", "Я сначала не узнала, ну правда, как актер из мексиканского триллера", "Похож на чертовски привлекательного мужчину", "На брутального мачо. Мы привыкли вас видеть любящим мужем и папочкой", "Крестный отец дон Айбек", "Я подумала, это турецкий актер", "Голливудские актеры уступают таразским батырам", "На индийского актера похож", - написали они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1979708-brutalnyy-macho-fanaty-ne-uznali-izmenivshegosya-berkuta/