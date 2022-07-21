"Потуши меня, если сможешь": Клава Кока взволновала Сеть жаркой фотосессией

Клава Кока. Фото: instagram.com/klavacoca

Певица Клава Кока устроила жаркую фотосессию, чем вызвала восторг своих преданных фанатов. Они отметили, что артистка умеет удивлять, передает NUR.KZ.

"Потуши меня, если сможешь", - прокомментировала Клава новые снимки, которые заставили биться сердца ее фолловеров чаще.

Фотографии артистка опубликовала на своей страничке в Instagram. Здесь у девушки уже 8 млн подписчиков. Каждый день армия ее поклонников растет.

Для эффектных кадров Клава применила пожарную машину. От жаркой фотосессии и ее сексуального наряда остались в восторге не только поклонники Коки, но и ее звездные коллеги.

"Огнище!", "Ну тут фотки в купальнике даже рядом не стоят", "Такую, как ты, не потушишь", "Одна тут отдыхаешь?", "Пришла, подожгла и сожгла", "Клава, что ты делаешь с нами?!", "Очень-очень горячо", - оставили свои комментарии пользователи Сети.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1979530-potushi-menya-esli-smozhesh-klava-koka-vzvolnovala-set-zharkoy-fotosessiey/