"Потуши меня, если сможешь": Клава Кока взволновала Сеть жаркой фотосессией
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Певица Клава Кока устроила жаркую фотосессию, чем вызвала восторг своих преданных фанатов. Они отметили, что артистка умеет удивлять, передает NUR.KZ.
"Потуши меня, если сможешь", - прокомментировала Клава новые снимки, которые заставили биться сердца ее фолловеров чаще.
Фотографии артистка опубликовала на своей страничке в Instagram. Здесь у девушки уже 8 млн подписчиков. Каждый день армия ее поклонников растет.
Для эффектных кадров Клава применила пожарную машину. От жаркой фотосессии и ее сексуального наряда остались в восторге не только поклонники Коки, но и ее звездные коллеги.
"Огнище!", "Ну тут фотки в купальнике даже рядом не стоят", "Такую, как ты, не потушишь", "Одна тут отдыхаешь?", "Пришла, подожгла и сожгла", "Клава, что ты делаешь с нами?!", "Очень-очень горячо", - оставили свои комментарии пользователи Сети.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1979530-potushi-menya-esli-smozhesh-klava-koka-vzvolnovala-set-zharkoy-fotosessiey/