54-летняя звезда "Спасателей Малибу" показала тело в бикини

Донна Д'Эррико. Фото: instagram.com/donnaderrico

Американская актриса, сценарист, продюсер и фотомодель Донна Д'Эррико показала тело в бикини. Звезда "Спасателей Малибу" сделала это в ответ на критику со стороны некоторых пользователей.

Соответствующий снимок появился в Instagram Донны.

На размещенном фото знаменитость предстала в купальнике бледно-розового цвета с завязками на шее, спине и бедрах.

Под фото она обратилась к своим подписчикам. Донна отметила, что некоторые пользователи раскритиковали ее недавнее видео, на кадрах которого модель позировала в бикини.

"Позвольте мне сказать вам кое-что, что может вас удивить. На самом деле, я могу носить и делать буквально все, что захочу. На этой ноте, вот я в бикини, сидящая на корточках на журнальном столике", - написала актриса.

Фанаты Донны поддержали ее и осыпали комплементами.

"Ты выглядишь невероятно", "Кажется, в них говорит зависть", "Если бы я так хорошо выглядела, я бы выкладывала фотографии в бикини каждый день!", "Самая сексуальная женщина на свете, никто не может тебя превзойти", - написали они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1979183-54-letnyaya-zvezda-spasateley-malibu-pokazala-telo-v-bikini/