"Идеальная": запечатлевшаяся у пилона Ходченкова похвасталась отличной фигурой

Светлана Ходченкова. Фото: instagram.com/svetlana_khodchenkova

39-летняя российская актриса Светлана Ходченкова запечатлелась у пилона, вызвав восторг своих подписчиков в соцсети. Фолловеры поразились ее грации, передает NUR.KZ.

Светлана Ходченкова давно уже увлекается танцами на пилоне. Черно-белое атмосферное фото, которым она поделилась в Instagram, вызвало бурную реакцию ее фолловеров.

Грациозная и талантливая актриса получила массу комплиментов в свой адрес.

"Любимая", "Светлана, вы прекрасны! Восхищаюсь вами и пилоном тоже!", "Красивая, сильная, увлеченная", "Идеальная", "Ох уж эти кучеряшки", "Какая фигура", "Великолепна", "Секси", "Бомба!", "Слов нет", "Сила", "Красава", - прокомментировали верные фанаты.

Однако не обошлось и без "ложки дегтя".

"Все, потеряли и Ходченкову", "Зачем, крик одиночества?" - выразили недоумение некоторые пользователи социальной сети.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1978989-idealnaya-zapechatlevshayasya-u-pilona-svetlana-hodchenkova-pohvastalas-otlichnoy-figuroy/