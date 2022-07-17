57-летняя модель поразила поклонников фотографией в бикини

Паулина Поризкова. Фото: instagram.com/paulinaporizkov

57-летняя американская супермодель, актриса и писательница чешского происхождения Паулина Поризкова снялась в бикини на пляже. Фото сделал сын знаменитости.

Паулина опубликовала снимок в своем Instagram. На опубликованном фото 57-летняя манекенщица позировала в полный рост на пляже, улыбаясь в камеру.

Знаменитость сфотографировалась на фоне моря в купальнике розового цвета.

"Когда вы просите своего сына сфотографировать вас в бикини, а он ростом почти два метра и слишком ленив, чтобы нагнуться для лучшего ракурса", - написала модель под фото.

Подписчики оценили форму Паулины, отметив, что она все еще остается очень красивой женщиной.

"Ты прекрасна, с какой стороны ни посмотри", "На мой взгляд, ты идеальна", "Замечательное фото", - писали они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1978617-57-letnyaya-model-porazila-poklonnikov-fotografiey-v-bikini/