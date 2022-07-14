"Красотка под дождем": Жулдыз Омиргали впечатлила Казнет атмосферным видео
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Певица, актриса и телеведущая Жулдыз Омиргали поделилась в соцсети атмосферным видео. Экс-солистка "КешYOU" произвела впечатление на своих подписчиков, передает NUR.KZ.
На видео, которое Жулдыз опубликовала в Instagram, актриса прошлась по улице под дождем. От ливня ее спасает лишь зонт. За кадром звучит красивая музыка, что придает атмосферному видео романтичности.
"Как подписать?" - спросила Жулдыз своих фанатов.
"Никак. Все идеально", - заверил ее любящий супруг Айкын.
Подписчики, очарованные кадрами, поделились своими впечатлениями.
"Атмосферное видео. А как романтично платье просвечивает", "Звезда, упавшая на землю", "Волшебно. Жука, это просто Айкыну готовый клип! Прелестно", "Казахская Моника Беллуччи", "Красотка под дождем", "Пусть будет без слов", "Сверкающая звезда", - гласят многочисленные комментарии под видео.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1978487-krasotka-pod-dozhdem-zhuldyz-omirgali-vpechatlila-kaznet-atmosfernym-video/