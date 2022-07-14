"Дама моего сердца": звезда сериала "Молодежка" в алом купальнике ошеломила Сеть

Анна Михайловская. Фото: instagram.com/anna_mihailovskaya

Российская актриса Анна Михайловская отправилась на отдых в Сочи. Она показала свое пляжное фото в соцсети и получила в ответ массу комплиментов от фолловеров, которые восхитились ее красотой и скромностью, передает NUR.KZ.

"На море как-то все особенно прекрасно. Красный с белым уж точно", - прокомментировала Анна свое фото в Instagram.

На снимке звезда сериала "Молодежка" запечатлелась в ярко-красном закрытом купальнике и белой накидке на фоне синих морских волн. Дополнением к пляжному образу Анны стали солнцезащитные очки.

Фанаты отметили, что улыбка 34-летней актрисы их всегда привлекает. Они пожелали ей хорошего отдыха и не стали скупиться на добрые слова.

"Какая вы красивая", "Прекрасного отдыха! Вы восхитительны", "Водичка любит таких красоток", "Принцесса", "Дама моего сердца", "Бесподобна", "Я просто восхищаюсь ее скромностью. В наше время очень мало таких женщин", - написали они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1978428-dama-moego-serdtsa-zvezda-seriala-molodezhka-v-alom-kupalnike-oshelomila-set/