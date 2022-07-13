"Какие ноги!": звезда "Великолепного века" порадовала фанатов пляжными фото

Нур Феттахоглу. Фото: instagram.com/eclipsnf

Немецко-турецкая актриса Нур Феттахоглу, воплотившая на экране образ Махидевран-султан в сериале "Великолепный век", поделилась фотографиями с отдыха. Пляжные снимки актрисы привели в восторг ее фанатов со всего мира, передает NUR.KZ.

Нур Феттахоглу отправилась на отдых к морю с 6-летней дочерью Элисой. Мать и дочь прекрасно проводят время, актриса радует фанатов новыми публикациями в Instagram.

Одна из последних фотографий, опубликованных ею в ленте, набрала множество "лайков" и восторженных комментариев. Нур показала свои стройные ноги, запечатлевшись во время прогулки на яхте.

Восхищенные подписчики были щедры на лестные отзывы.

"Я большой поклонник ее улыбки и красоты", "Самая красивая", "Невозможно быть такой идеальной", "Махидевран-султан, мы тебя очень любим", "Какие ноги!", "Я ваш большой фанат из Пакистана", "Если бы султан Сулейман знал, что ты такая красивая, полюбил бы он Хюррем?", "Сексуальная", - написали они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1978215-kakie-nogi-zvezda-velikolepnogo-veka-poradovala-fanatov-plyazhnymi-foto/