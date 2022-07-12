"Самый лучший": 84-летний Энтони Хопкинс вдохновил фанатов зажигательным танцем

Энтони Хопкинс. Кадр из видео: instagram.com/anthonyhopkins

84-летний оскароносный актер Энтони Хопкинс поделился в соцсети кадрами зажигательного танца и развеселил своих подписчиков. Они отметили, что кинозвезда всегда заряжает их позитивом, передает NUR.KZ.

Энтони Хопкинс еще раз доказал, что возраст - это всего лишь цифра в паспорте. Голливудский актер и кинорежиссер показал, как надо радоваться жизни, и станцевал под ритмичную музыку.

Видео за короткое время набрало больше трех миллионов просмотров. Фанаты со всего мира отметили, что звезда фильмов "Молчание ягнят", "Ганнибал" и "Красный дракон" умеет вдохновлять не только блистательной игрой в кино, но и своим жизнелюбием.

"Вы просто огонь", "Так мило! С приветом из Колумбии", "Самое лучшее в Интернете за сегодня", "Любим вас, будьте здоровы", "Вы самый лучший", - гласят многочисленные комментарии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1978034-samyy-luchshiy-84-letniy-entoni-hopkins-vdohnovil-fanatov-zazhigatelnym-tantsem/