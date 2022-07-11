"Красавица на все времена": актриса Райхан Калиолдина показала, какой была в 25 лет

Райхан Калиолдина. Фото: instagram.com/kalioldinaraikhan

Заслуженный деятель Казахстана, актриса театра и кино Райхан Калиолдина показала черно-белое архивное фото. На снимке актрисе всего 25 лет, передает NUR.KZ.

"Где же мои 25", - прокомментировала актриса фото, опубликованное в Instagram.

Подписчики, в числе которых ее коллеги по сцене и съемочной площадке, прокомментировали черно-белое фото. Они отметили, что Райхан Калиолдина по сей день остается красавицей.

"Ну что за красота! Будьте здоровы, Райхан тате", "Красавица на все времена", "Прелестный возраст", "Природная красота", "Когда вы встречались с нами на истфаке КазГУ вы были такой, с вами была еще Лилия Каденова", - оставили они свои восхищенные отзывы.

59-летняя Райхан Калиолдина с 1983 года является актрисой Казахского Государственного Академического театра для детей и юношества имени Габита Мусрепова.

Сыгранные ею роли в сериалах "Базарбаевы", "Қара шаңырақ", "Көрімдік", фильмах "Судьба", "Сваты", "Отвергнутые" высоко оценены зрителями, которые всегда отмечают, что актриса мастерски перевоплощается и по-настоящему переживает судьбу своих героинь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1977874-krasavitsa-na-vse-vremena-aktrisa-rayhan-kalioldina-pokazala-kakoy-byla-v-25-let/