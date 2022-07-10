Звезда сериала "Девчонки" показала фанатам свои пышные формы в купальнике

Лина Данэм. Фото: instagram.com/lenadunham

Американская актриса Лина Данэм, известная ролью Ханны Хорват в сериале "Девчонки", опубликовала в соцсетях несколько новых фото, на которых позирует в купальниках.

Новые фото 36-летняя звезда опубликовала на своей официальной странице в Instagram.

На снимках плюс-сайз актриса предстает перед поклонниками в четырех купальниках: одном слитном и трех раздельных.

Слитный черный купальник Данэм продемонстрировала в комбинации с золотыми украшениями, позируя на фоне цветов с пляжной сумкой в руках.

Также актриса показала поклонникам три варианта бикини зеленого, лавандового и оранжевого цветов.

Для своих образов Лина решила не прибегать к макияжу и не делать прическу, ее волосы на фото уложены в простой пучок.

За 2 дня публикация собрала уже почти 94 тыс. лайков и более 1,1 тыс. комментариев.

Фанаты актрисы осыпали ее комплиментами и восторженными отзывами о ее естественной красоте и смелости показывать себя такой, какая она есть, без фильтров и косметики.

"Красавица!"; "Мы любим тебя"; "Вот бы и у меня была такая же уверенность в себе"; "Ты потрясающе смотришься в бикини"; "Настоящая королева!", - написали актрисе фанаты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1977533-zvezda-seriala-devchonki-pokazala-fanatam-svoi-pyshnye-formy-v-kupalnike/