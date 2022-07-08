"Обожаю свое тело": 36-летняя Глюкоза похвасталась стройной фигурой в купальнике

Глюкоза. Фото: instagram.com/glukozamusic

36-летняя российская певица Глюкоза показала фото в купальнике и похвасталась стройным телом. Фанаты отметили, что артистка их очень вдохновляет, передает NUR.KZ.

Глюкоза рассказала о секрете своей красоты.

"Как же я обожаю свое тело. Поверьте, есть моменты, над которыми я парюсь, но стараюсь отбрасывать их и дарить своему телу пользу! Спорт, сон и питание - это залог моего красивого тела плюс самочувствие прекрасное.

Но признаться, я очень злостный нарушитель. Мои близкие это хорошо знают. Если я гуляю, то не думаю ни о чем! Беру максимум от вечера. Но, конечно же, стараюсь, чтобы такие дни "сегодня можно все" были не чаще, чем раз в месяц.

Тогда и тело, и фигура, и душа, и мой чертенок доволен. Ограничения не для меня, так уж сложилось по жизни", - рассказала певица (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены - прим. ред.)

Фанаты и звездные коллеги прокомментировали ее фото и пост.

"Натусик, ты в отличной форме", "Мы тоже обожаем твое тело", "Невероятная", "Шикарные формы", "Есть, чем гордиться", "В идеальной форме", - написали они.

Свое мнение озвучили и критики.

"Еще бы вспомнила, что мать двоих детей. Все девочку-секси из себя строит", "Лучше бы такая забота была о детях", - высказались комментаторы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1977529-obozhayu-svoe-telo-36-letnyaya-glyukoza-pohvastalas-stroynoy-figuroy-v-kupalnike/