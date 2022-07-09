Сыгравшая принцессу Диану актриса Эмма Коррин попросила обращаться к ней "они"

Эмма Коррин. Фото: instagram.com/emmalouisecorrin

Английская актриса Эмма Коррин, сыгравшая знаменитую британскую принцессу Диану в сериале "Корона", заявила о своей небинарности и попросила обращаться к ней "они".

Как пишет журнал Vogue, впервые о своей поддержке ЛГБТК+ обладательница "Золотого глобуса" заявила еще после получения премии за роль молодой принцессы Дианы в сериале "Корона".

В новом интервью актриса объяснила, что является небинарной личностью, то есть не относит себя к какому-либо определенному полу или гендеру.

На данный момент Эмма просит обращаться к себе как "они". По ее словам, так она чувствует себя "гораздо более заметной".

Отмечается, что на своей странице в Instagram Коррин также указала местоимение "они" для обращения к себе.

Кроме того, актриса призналась, что активно использует соцсеть как площадку для создания собственного "квир- и транс-сообщества".

Тем не менее, по словам Эммы, она все еще позволяет своим старым друзьям и давним знакомым обращаться к ней на "она". Коррин не возражает против этого, поскольку они "давно ее знают".

Исполнительница роли принцессы Дианы выразила уверенность в том, что отношение общества к вопросу о гендере изменится в лучшую сторону.

"Я думаю, что гендер - это не что-то фиксированное. Не знаю, был он или будет когда-либо таковым, для меня в этом вопросе всегда есть какая-то текучесть. Следующее поколение в этом смысле воспринимает все куда более спокойно", - поделилась актриса.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1977500-sygravshaya-printsessu-dianu-aktrisa-emma-korrin-poprosila-obraschatsya-k-ney-oni/