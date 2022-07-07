"Услада для глаз": 54-летняя Алика Смехова в бикини вскружила голову фанатам

Алика Смехова. Фото: instagram.com/alika_smekhova

54-летняя российская актриса и певица Алика Смехова показала фигуру в бикини и привела в восторг своих фанатов в соцсети. Дочь легендарного актера Вениамина Смехова показала, как отдыхает в Турции, передает NUR.KZ.

Алика Смехова поделилась новой фотографией в Instagram. Актриса в голубом бикини запечатлелась на фоне ласковых волн Средиземного моря.

Фанаты рассыпались в комплиментах, отметив, что Алика выглядит гораздо младше своих лет.

Поклонники высоко оценили ее стройную фигуру.

"Прекрасно, великолепно", "Услада для глаз", "Ну красота же! Вы прекрасны!", "25 или 35? Сколько вам?", "Пейзаж и Алика великолепны. Прекрасного отдыха", "Ну просто богиня!", "Такая классная, женственная, красивая", "Какая стройная", "Красотка в бикини", "Умеете порадовать подписчиков-мужчин", "Как девочка", "Ах, какая женщина!" - оставили они свои комментарии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1977398-uslada-dlya-glaz-54-letnyaya-alika-smehova-v-bikini-vskruzhila-golovu-fanatam/