"Куда вообще совесть потерялась": показавшую ягодицы Say Mo захейтили в соцсети (18+)

Say Mo. Фото: instagram.com/say_mo__/vlasova_anasteisha

Казахстанская певица Say Mo опубликовала несколько кадров с фотосессии, после чего получила порцию осуждения за излишнюю откровенность, передает NUR.KZ.

Кадрами в кукольном розовом платье музыкальная исполнительница поделилась в своем Instagram. Примечательно, что на последнем фото в карусели артистка задрала подол короткого наряда и продемонстрировала подписчикам свои ягодицы.

Не все поклонники оценили такой жест.

"Вау, что за красотка", "Тушите пожар", "Божественно", "Прям бомбово, тем более как знаю: в зал ходит, и результат прям", - написали одни.

Хейтеры же поспешили высказать свое осуждение в адрес Say Mo.

"Стыд и позор, казашка же, куда вообще совесть потерялась, жду новые фото", "Уже перестаю воспринимать ее как певицу", "Печально, конечно, но это ваше дело", - прокомментировали "уятмены".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1977254-kuda-voobsche-sovest-poteryalas-pokazavshuyu-yagoditsy-say-mo-zaheytili-v-sotsseti-foto/